Otomobil Kuaföre Daldı!

Antalya'da Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde Remzi Güven Caddesi istikametine giden Osman K. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir erkek kuaförü dükkanının vitrinine çarptı.Çarpmanın şiddetiyle iş yerinin camları tuzla buz olurken, içeride bulunan müşteriler ve çalışanlar büyük şok yaşadı.Otomobilin içeri tamamen girmesini ise vitrin önündeki kolon engelledi.Kaza sırasında park halindeki bir araç da hasar gördü.Kazanın hemen ardından aracından öfkeyle inen sürücü Osman K., kazaya sebebiyet verdiğini iddia ettiği Hasan E. yönetimindeki kamyonete yöneldi.Sinirlerine hakim olamayan sürücü, 3572. Sokak'tan caddeye çıkan kamyonetin camını yumruklayarak kırdı.Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle gerginlik yatıştırılmaya çalışıldı.Kaza sırasında tıraş yapan kuaför ve kalfa ise patlayan vitrin camlarından kaçarken o sırada koltukta oturan müşteri, olduğu yerde donakaldı.Bir süre sonra koltuktan kalkan müşterinin yaptığı ilk iş ise olayın fotoğrafını çekmek oldu.İş yerinde kalfa olarak çalışan genç, neye uğradıklarını anlayamadığını, bir anda camın patlaması ve otomobilin önünün camdan içeri girmesinin şokunu yaşadıklarını dile getirdi.Kaza anı ve sonrasında yaşanan panik ise hem kuaför dükkanının hem de bir başka iş yerinin güvenlik kameralarına, saniye saniye yansıdı.Görüntülerde; yol kenarında ekmek dağıtımı yapan bir aracın durduğu, kazaya karışan otomobilin hızla geldiği sırada sokak içerisinden çıkan araçlara çarpmamak için manevra yaptığı ve kontrolü kaybederek dükkana daldığı görülüyor.Görüntülerin devamında ise iş yeri çalışanlarının yaşadığı panik yer alıyor.Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.