Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 105,91 puan ve yüzde 0,83 artışla 12.834,08 puana yükseldi.Toplam işlem hacmi 83,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken holding endeksi ise yüzde 0,39 değer kazandı.Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,95 ile tekstil deri, en fazla düşen ise yüzde 1,07 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.