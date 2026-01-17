Meteoroloji illeri tek tek duyurdu! Kar yağışı çok sert geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Ocak Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, Marmara'nın kuzeydoğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Kırklareli'nin doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş Ordu ve Tokat çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkisini gösterecek. Yağışlar, Karadeniz kıyıları ile Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın ve Gümüşhane çevreleri ile Artvin ve Kastamonu kıyılarında kuvvetlenecek.Öte yandan yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporunda ise kar yağışı beklenen iller açıklandı. Bugün Doğu, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'de bulunan birçok ilde kar yağışı etkili olacak. Yarın ise yağışlar Marmara'ya kadar ilerleyecek, İstanbul'un iki yakasında da kar yağışı kuvvetlenecek. Yağışlar pazartesi günü de devam ederken, çarşamba günü Rize, Artvin ve Ardahan hariç tüm yurtta yağışlar bitecek.Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Sinop, Bartın, Gümüşhane çevreleri ile Artvin ve Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğusu ile Balıkesir'in kuzey kesimleri ve Kırklareli'nin doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.BURSA °C, 6°CParçalı ve çok bulutluÇANAKKALE °C, 7°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzeyi ve yüksekleri yer yer karlakarışık yağmurluKIRKLARELİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve karlakarışık yağmurluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 2°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 9°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 11°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 12°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunu çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 4°C, 14°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 8°C, 18°CParçalı ve az bulutluHATAY 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmurluISPARTA 1°C, 6°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.ANKARA °C, 0°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 1°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.KONYA °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, hafif karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.BOLU °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıDÜZCE °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlıSİNOP °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur yer yer kar yağışlı, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevreleri ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 1°CParçalı ve çok bulutluRİZE °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 6°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS °C, -6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, kar yağışlıVAN °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgeni kuzeyinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BATMAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlıDİYARBAKIR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlıGAZİANTEP °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlıMARDİN °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı