İzmir açıklarında deprem! AFAD duyurdu

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında sabaha karşı deprem oldu. AFAD depreme ilişkin verileri açıkladı.

Ege Denizi'nde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.AFAD verilerine göre, İzmir açıklarında saat 06.39'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu.Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.