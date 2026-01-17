  • USD: 43,09 - 43,17
İzmir açıklarında deprem! AFAD duyurdu

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında sabaha karşı deprem oldu. AFAD depreme ilişkin verileri açıkladı.

Ekleme: 17.01.2026 - 09:03 Güncelleme: 17.01.2026 - 09:07 / Editör: Fehmi Öztürk
İzmir açıklarında deprem! AFAD duyurduEge Denizi'nde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

İZMİR AÇIKLARINDA DEPREM
AFAD verilerine göre, İzmir açıklarında saat 06.39'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

