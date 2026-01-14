  • USD: 43,09 - 43,17
Kahramanmaraş'ta beyaz esaret! Onlarca mahallenin yolu kapandı

Kahramanmaraş'ta etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentteki yoğun kar nedeniyle 87 mahallenin yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

Ekleme: 14.01.2026 - 15:48 Güncelleme: 14.01.2026 - 15:52 / Editör: Fehmi Öztürk
Kahramanmaraş'ta beyaz esaret! Onlarca mahallenin yolu kapandıKar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ekipleri kar temizleme çalışması yürütüyor.

Ekipler, kapanan Göksun-Andırın bağlantı yolu ile ilçelerden Dulkadiroğlu'nda 1, Onikişubat'ta 12, Afşin'de 11, Andırın'da 2, Çağlayancerit'te 5, Elbistan'da 32, Göksun'da 17 ve Nurhak'ta 3 ve Pazarcık'ta 4 kırsal mahallenin yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.