Kahramanmaraş'ta beyaz esaret! Onlarca mahallenin yolu kapandı
Kahramanmaraş'ta etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentteki yoğun kar nedeniyle 87 mahallenin yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.
Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ekipleri kar temizleme çalışması yürütüyor.
Ekipler, kapanan Göksun-Andırın bağlantı yolu ile ilçelerden Dulkadiroğlu'nda 1, Onikişubat'ta 12, Afşin'de 11, Andırın'da 2, Çağlayancerit'te 5, Elbistan'da 32, Göksun'da 17 ve Nurhak'ta 3 ve Pazarcık'ta 4 kırsal mahallenin yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.
