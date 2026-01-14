Alkollü Sürücü Camı Parçaladı!

Sinop Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde G.Ç. isimli şahıs, otomobilini cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna park ederek araçtan indi.Şahsın durumundan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Alkolmetreyi üflemeyi reddederek polise direnen G.Ç., bir anda öfke nöbeti geçirerek o sırada istasyonda yakıt alan bir dolmuşun sol arka camına kafa attı.Camın patlamasıyla başından yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmedi.Saldırgan tavırlarını sürdüren G.Ç., polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek adli rapor alınması amacıyla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.