Uyuşturucu İmalathanesine Baskın!

İstanbul Avcılar’da uyuşturucu imalatı yapılan adrese yapılan operasyonda 3 milyon 350 bin adet etken maddeli sentetik ilaç ele geçirildi. 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 13.01.2026 - 09:44 Güncelleme: 13.01.2026 - 09:49 / Editör: Erhan Şimşek
Uyuşturucu İmalathanesine Baskın!İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ihbarı üzerine Avcılar ilçesindeki bir adrese baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu İmalathanesine Baskın!

MİLYONLARCA İLAÇ BULUNDU

Adreste yapılan aramalarda uyuşturucu yapımında kullanılan 250 kilogram katkı maddesi, 3 milyon 350 bin adet etken maddeli sentetik ilaç, 700 bin adet doluma hazır boş kapsül, 7 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan makine, 3 adet hap ambalajında kullanılan şerit ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.