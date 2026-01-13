Şilili Hırsız Fatih'te Yakalandı!

İstanbul Fatih Kemalpaşa Mahallesi, Gençtürk Caddesi'nde lokantada yemek yiyen M.H.'nin içinde cep telefonu ve kredi kartlarının bulunduğu çantası çalındı.Olayın ardından M.H.'nin şikayeti üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma sürerken 5 Ocak'ta Kemalpaşa Mahallesi, Ordu Caddesi'ndeki restorandan M.E.S.'nin çantası çalındı.Polise giden M.E.S., çantasında 700 lira,50 dolar, 50 Ürdün dinarı, bin 200 İsrail şekeli ile kredi kartları ve cep telefonunun bulunduğunu söyledi.Saatler sonra aynı bölgedeki başka bir lokantada T.D.'nin çantasının çalındığı ihbarı polise ulaştı.T.D.'nin çantasında ise 2 bin euro, 6 bin lira ile kredi kartı ve pasaportunun bulunduğu öğrenildi.Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince olayların ardından incelemeye alınan güvenlik kamerası görüntülerinde, 3 hırsızın da aynı şüpheli olduğu tespit edildi.Görüntüler incelendiğinde, şüphelinin sırt çantasıyla iş yerlerine girdiği, belirlediği kadın mağdurların yanındaki masaya oturduğu görüldü.Bir süre sonra elindeki çantayla perdeleme yaparak, mağdurların sandalyelerine astıkları çantaları çalan hırsızın hızla uzaklaştığı görüldü.Güvenlik kameralarının izi sürülerek kimliği tespit edilen Şili uyruklu Carlos Andres V.P., Bağcılar'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.