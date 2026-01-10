İstanbul'da makas terörü! Kurye yaşamını yitirdi

Çekmeköy’de makas atarak ve aşırı hızla ilerleyen bir araç, kuryeye çarptı. Kazada, H.U. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

İstanbul Çekmeköy Taşdelen mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 46 yaşındaki kurye H.U., mesai bitiminde evine dönmek üzere yola çıktı.Acı olayda, kurye H.U.'ya Çekmeköy Taşdelen Alt Geçidi'nde makas atarak ve aşırı süratle ilerlediği iddia edilen otomobil çarptı.Çarpmanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.