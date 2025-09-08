Eczanelerde yeni dönem: 81 ilde uygulanmaya başladı! Tüm bilgiler aktarılacak

Türkiye'de sağlık sektöründe dikkat çeken bir yeniliğe imza atıldı. 81 ilde uygulamaya başlanan yeni uygulamayla birlikte artık tüm veriler anlık olarak e-Nabız sistemine aktarılacak.Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, artık eczanelerde yapılan temel sağlık ölçümleri artık doğrudan e-Nabız sistemine aktarılacak.Yeni uygulama sayesinde hem vatandaşlar hem de doktorlar için kronik hastalıkların takibi daha hızlı ve kolay olacak.Yeni uygulamayla birlikte eczanelerde yapılan ateş, tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi ölçümleri tek tek dijital sisteme işlenecek.Bu veriler “Reçetem” uygulaması üzerinden kaydedilerek anında e-Nabız'a yansıyacak. Vatandaşlar kendi sağlık değerlerini pratik şekilde görüntüleyebilecek, doktorlar ise hastalarının güncel bilgilerini takip edebilecek.Özellikle kronik rahatsızlığı olan kişiler için büyük avantaj sağlayan bu uygulama, hekimlerin tedavi süreçlerini daha etkin yönetmesine olanak tanıyor. Rutin kontrollerin düzenli yapılması kolaylaşırken, olası sağlık sorunlarına erken müdahale imkanı da artacak.