Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırıya ilişkin ilk açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025- 2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:SALDIRGANIN BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYORBugün İzmir'den hepimizi sarsan bir haber aldık. Şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faili olarak 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır. Saldırganın bağlantıları araştırılmaktadır.Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun.Yeni eğitim öğretim yılımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 81 ilimizde birinci dönemin ilk gününe hep birlikte adım atıyoruz.Eğitim ordumuzun tüm şehitlerini rahmetle, şükranla anıyorum.Hükumetimizin en büyük yatırımı eğitimedir.821 binden fazla öğretmenimizin atamasını yaparak, eğitim ordumuzun gücüne güç katkık. Eğitimde fırsat eşitliğini en ince ayrıntısına kadar hakim kıldık. Eğitim sistemini felç eden uygulamaları kaldırdık. Kat sayı problemine son verdik. Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek kuşakların önünü açtık.Bundan sonra da aynı aşkla bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edecek gençlerin önünü açmaya devam edeceğiz.Türkiye Yüzyılı'nı sizler hayata geçireceksiniz.