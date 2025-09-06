Melih Gökçek'ten Savcılara Suç Duyurusu! 'Ankara'da Resmi Araçlarla Hafriyat Vurgunu Var'

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada Yenimahalle Belediyesi'ne ait kamyonların özel bir inşaat şirketinin hafriyat işlerinde kullanıldığını iddia etti.Gökçek, savcılara çağrıda bulunarak, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu'nun bu işten haksız kazanç elde ettiğini ileri sürdü ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a da uyarıda bulundu.Gökçek, belediyeye ait kamyonların kamuya hizmet vermesi gerekirken özel hafriyat işlerinde kullanıldığını öne sürdü. Açıklamasında, belediyenin yeşil alanlarına dökülen malzemelerin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi döküm sahalarına gönderilmediğini, kamyonların denetlenmediğini ve bu durumun ciddi bir kamu zararına yol açtığını savundu.Eski başkan, kamyonların kullanımıyla ilgili Ankara Otokent Yapı Kooperatifi ile Kocakuşak İnşaat yönetimi arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, “Kazancın kimlerin cebine gittiği incelenmeli” dedi. Ayrıca kamyonların kullanımına dair HTS kayıtlarının da soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.Türk Ceza Kanunu'na atıfta bulunan Gökçek, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu'na seslenerek “Pişmanlık ve itiraf dilekçesi ver, kamu zararını öde” çağrısında bulundu.Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a da çağrıda bulunan Gökçek, “Neslihanoğlu hakkında suç duyurusunda bulun, aksi takdirde suç sana da bulaşır” ifadelerini kullandı.Açıklamasında TCK 266 ve TCK 278. maddeleri hatırlatan Gökçek, kamu görevlilerinin resmi araçları suistimal etmesinin ağır cezalara neden olabileceğini vurguladı.Melih Gökçek'in iddiaları Ankara kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, savcılığın konuyla ilgili inceleme başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu.