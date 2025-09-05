Lyrica Uyku ve Uyuşukluk Yapar mı?

Sinir sisteminin düzenlenmesinde kullanılan Lyrica, epilepsi ve nöropatik ağrıların tedavisinde yaygın olarak tercih edilen bir ilaçtır. Ağrı hissini hafifletir, nöbetlerin azalmasına yardımcı olur. Ancak içeriğinde bulunan etken maddeler nedeniyle bağımlılık riski taşır ve kan testinde tespit edilebilir.Lyrica'nın en sık görülen yan etkilerinden biri de uyku hali ve baş dönmesidir. Bu durum tedaviye başladıktan hemen sonra veya kısa bir süre içinde ortaya çıkabilir ve özellikle yüksek dozlarda daha da belirginleşebilir. İlaç, araç veya makine kullanma gibi dikkat gerektiren aktivitelerde bulunma yeteneğini etkileyebilir. Bu nedenle tedavi sürecinde mutlaka doktorunuza danışmalı ve araç kullanmaya ne zaman dönebileceğinizi öğrenmelisiniz.