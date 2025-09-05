Bu Kişisel Gelişim Kuralı 400 Yıldır Eskimedi! Yaşam Kaliteniz Artacak...
1621 yılına ait İngiliz yazar Robet Burton'ın Melankolinin Anatomisi kitabı son dönemlerde yeniden gündeme geldi. 400 yıllık bir tarihi olan ve günümüzde kişisel gelişim uzmanlarının da tüyolar aldığı bu kitap, insan psikolojisine iyi gelen öneriler sunarak yaşam kalitenizi artırmanıza destek oluyor. İşte Melankolinin Anatomisi'nden 5 yaşam tavsiyesi...
İngiliz yazar ve Oxford Üniversitesi'nde akademisyen Robet Burton'ın 1621 tarihli Melankolinin Anatomisi'ndeki bilgiler bir kez daha gündeme geldi.
İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'deki habere göre Burton'ın anlatıları günümüzdeki kişisel gelişim uzmanlarına da önemli tüyolar verebilir.
İşte 400 yıllık kişisel gelişim kitabından 5 tavsiye:
İş - özel yaşam dengesi kurun.
Duygu durumunuzdaki örüntüleri fark edin ve bunlara etki eden dış faktörleri yönetin.
Soğuk su banyosu yapın.
Doğada vakit geçirin.
Sorunlarını paylaş.