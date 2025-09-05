Ali Mahir'in Kirli Çamaşırları! Canlı Yayında İfşa...

Şaibeli Kurultaylar, belediyelerdeki yolsuzluk operasyonları ve usulsüzlük… Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların ardı arkası kesilmedi. Şimdilerde 15 Eylül'de yapılacak kritik Kurultay davasının gündemde olduğu partide İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kirli para trafiğinin döndüğü CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni iptal etmesi, gerilimi yükseltti.Mutlak butlan kararının çıkması halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturma ihtimali, Özgür Özel ve yönetimini panikletti. Parti ise paramparça hale geldi… Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları arasında savaş rüzgarları esti.CHP'li eski Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş'tan ise CHP'nin içindeki usulsüzlüklerle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. CHP içindeki kirli çamaşırları tek tek ifşa eden Yarkadaş bu kez Ali Mahir Başarır skandalını ifşa etti.İstanbul'da yaşayan Ali Mahir Başarır'ın Battal İlgezdi sayesinde Mersin'den milletvekili adayı olduğunu belirten Barış Yarkadaş, 'Battal İlgezdi, Ali Mahir Başarır'ı arayıp, 'La Mahir milletvekili olmak istiyor musun?' diyor. O da 'İstiyorum' diyor. İlgezdi de 'Tamam o zaman Mersin'den başvur' diyor. Tak oradan Bülent Tezcan'ı çıkartıyor.Ali Mahir Kartal İlçesi'nde otururken belki de 20 yıldır gitmediği Mersin'den vekil oldu. İlgezdi'nin avukatıydı. Yargıtay'daki sıkıntılı birkaç dosyasını halletti. İlgezdi de onu Mersin'den milletvekili yaptı. Ali Mahir beni konuşturmayın. Gökhan Günaydın sen Ankara'da oturuyorsun İstanbul'da vekilsin. Bir de İBB'de görev aldın. Böyle bir şey olur mu?Battal İlgezdi çıksın yalanlasın. Girdi Bülent Tezcan'ın odasına aç listeleri dedi Ali Mahir'i yazdırdı. Sadece onu mu yazdırdı? Muğla vekilini yazdırdı ismini vermeyim şimdi…