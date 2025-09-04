Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! O tarihe dikkat: 29 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, bazı bölgelerde termometrelerin 38 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan raporda, tarih verilerek 29 il için sağanak uyarısı yapıldı. Peki yağış hangi illerde etkili olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4-8 Eylül tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu raporunu paylaştı.
Rapora göre; yeni haftada sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Perşembe günü yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların 38 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.
Aydın ve Denizli'de termometrelerin 38 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Diğer illerde ise sıcaklıklar 30-36 derece arasında seyredecek.
BAZI İLLERDE TERMOMETRELER 38 DERECEYİ GÖSTERECEK
Öte yandan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bazı illerde sıcaklıkların 38 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Özellikle Diyarbakır ve Batman'da termometreler 35-38 derecelere kadar ulaşacak.
KUVVETLİ SAĞANAK KAPIDA! 29 İL İÇİN ALAR VERİLDİ
Marmara ve Karadeniz Bölgesi'ndeki birçok ilde ise sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
O iller şu şekilde:
Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Düzce,
Karabük, Bolu, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Yozgat,
Sinop, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane,
Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Sivas, Bartın, Zonguldak
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yarın (Çarşamba) parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık