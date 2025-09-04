Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! O tarihe dikkat: 29 il için sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4-8 Eylül tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu raporunu paylaştı.Rapora göre; yeni haftada sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Perşembe günü yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların 38 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.Aydın ve Denizli'de termometrelerin 38 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Diğer illerde ise sıcaklıklar 30-36 derece arasında seyredecek.BAZI İLLERDE TERMOMETRELER 38 DERECEYİ GÖSTERECEKÖte yandan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bazı illerde sıcaklıkların 38 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Özellikle Diyarbakır ve Batman'da termometreler 35-38 derecelere kadar ulaşacak.KUVVETLİ SAĞANAK KAPIDA! 29 İL İÇİN ALAR VERİLDİMarmara ve Karadeniz Bölgesi'ndeki birçok ilde ise sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.O iller şu şekilde:Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Düzce,Karabük, Bolu, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Yozgat,Sinop, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane,Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Sivas, Bartın, ZonguldakMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 33°CAz bulutlu ve açıkEDİRNE °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 30°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 33°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkBURDUR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, kıyıları yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yarın (Çarşamba) parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 30°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkNEVŞEHİR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 27°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 30°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 32°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 29°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 36°CAz bulutlu ve açık