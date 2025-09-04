Konak’ta yatmayan maaşlar işçiyi sokağa döktü

İzmir Konak Belediyesinde mali yapı çöktü. CHP'li belediyenin Basmane semtindeki hizmet binasının önünde neredeyse eylemsiz gün geçmiyor. Geçtiğimiz hafta memurların 1 gün süreyle iş bırakmasının yankıları sürerken bu sefer de işçiler ayaklandı. Konak Belediyesi'ne bağlı Mer-Bel A.Ş'de çalışan işçiler maaşları tam yatmayınca isyan bayrağını çekti. Belediye şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel-İş İzmir 5 No'lu şubede örgütlü işçiler, yatırılmayan alacaklarından dolayı belediye önünde oturma eylemi yaptı. Sendika belediye yönetimine maaş alacakları ile toplu sözleşme kaynaklı geriye dönük alacakların bir an önce hesaplara yatırılmasını istedi. İşçilerin içeride, yarım maaş, 2 gıda kartı ve toplu sözleşmeden doğan geriye dönük alacakları bulunuyorİzmir'de CHP Belediyeciliği resmen çöktü. Önceki gün Karabağlar Belediyesinde CHP'li meclis üyelerinin partilisi Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay'ı protesto ederek meclis toplantısına katılmaması ile başlayan krizin yankıları sürerken bir eylem haberi de CHP'li Konak Belediyesinden geldi. Konak Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mer - Bel Şirketinde çalışan işçilerin maaşlarını eksik yatırınca ortalık karıştı.OTURMA EYLEMİ YAPTILARBelediye şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 Nolu şube yönetimi işçi alacaklarının bir türlü hesaplara yatırılmaması üzerine eylem kararı aldı. Bugün sabah saatlerinde Konak Belediyesinin Basmane'deki hizmet binası önünde toplanan sendika yönetici ve işyeri temsilcileri oturma eylemi yaptı.İŞÇİLER MAĞDURSendikadan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada geciken işçi maaşları ve diğer ödemeler nedeniyle çalışanların büyük mağduriyet yaşadığı belirtildi.İŞVEREN SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRSİNMer-Bel işçisinin çalışarak ve hizmet üreterek belediyeye ve Konak Halkına karşı sorumluluklarını yerine getirdiğini belirten sendika: 'Aynı hassasiyetle belediye işverenin de sorumluluğunu yerine getirmesini ve alacaklarımızı eksiksiz ve zamanında yatırmasını istiyoruz. Bizler alın terinden ve emeğinden başka geçim kaynağı olmayan işçileriz ve o alın teri kurumadan da ücretlerimizi istiyoruz.' İfadelerine yer verildi.VERDİĞİMİZ HİZMETİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZBelediye yönetiminin toplu sözleşmeden doğan farkları Haziran ayında ödeme sözü vermesine rağmen bu sözünü yerine getirmediğini belirten sendika: 'Biz ne istiyoruz? Çok açık, her hizmetin bir karşılığı vardır. Belediyeye İlçeme, kentime hizmet ediyorsan ki ediyorum, sadece hakkımı istiyorum. Maaşımı sosyal haklarımı zamanında istiyorum. Kimseden haksız bir kazanç beklemiyorum. Çalışıp üretip emek sarf edip çocuklarımın yüzüne bakabilmeyi istiyorum. Aylık kazancından başka hiçbir gelir kaynağı olmayan Konak belediyesi Merbel işçisi ne istiyor biliyor musunuz. ' Emek en yüce değerdir diyenlere.' Alın teri kurumadan hakkını istiyor. İnsanca yaşayabileceği bir hayat istiyor. Eşine çocuğuna hatta mahalledeki komşusuna boynu aşağı eğilmesin istiyor. Bir an önce en kısa sürede bu çağrılara cevap verilmesini ve bu sorunların çözülmesini istiyor. Aksi taktirde somut bir çağrı ya da açıklama olmadığı andan itibaren Merbel işçisi hakkını aramaktan bir adım dahi geri durmayacaktır. Hakkımız olanı istiyoruz.' İfadelerine yer verildi. Sendika yöneticileri adım atılmaması halinde önümüzdeki süreçte eylemlerin artarak devam edeceğinin altını çizdi.