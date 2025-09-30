  • USD: 41,50 - 41,57
Fethiye'de Turistler Krizi Fırsata Çevirdi!

Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yolları göle çevirirken, turistler sel sularında eğlendi.

Ekleme: 30.09.2025 - 11:07 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:12 / Editör: Erhan Şimşek
Yaz ayları geride kalırken sonbahar yağmurları tüm ülkede etkili oluyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde de sağanak yağmur vardı.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısının ardından Fethiye'de akşam saatlerinde yağış etkili oldu.

Sağanak yağışla birlikte yollar göle döndü.

TURİSTLERE YENİ EĞLENCE

Ölüdeniz Mahallesi'nde ise turistler, yollardan akan sularda tehlikeye aldırış etmeden eğlendi.

Tüm caddeyi sular altında bırakan yağmur gece saatlerine doğru etkisini kaybetti.