İsrail Şam Havalimanını vurdu!

Suriye’nin başkenti Şam’da, Uluslararası Havalimanı yakınında patlama sesleri duyuldu. Yetkililer, havaalanında herhangi bir hasar ya da aksama olmadığını açıkladı. İddialara göre havalimanı İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.

Suriye'nin resmi yayın kuruluşu El İhbariye'nin haberine göre, bugün Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında büyük patlama sesleri duyuldu. Seslerin kaynağıyla ilgili yapılan açıklamada, patlamaların havaalanından gelmediği, yaklaşık 20 kilometre uzakta imha edilen savaş kalıntılarından kaynaklandığı bildirildi.Suriye Sivil Havacılık Otoritesi, patlamalarda herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadığını, havaalanının tamamen güvenli olduğunu ve hava trafiğinde aksama olmadığını vurguladı.Geçen cuma da Şam'ın güneybatısındaki iki kasabada benzer patlama sesleri duyulmuş, bölgede kısa süreli alarm durumu yaşanmıştı. Bölgedeki bazı kaynaklar, patlamaların İsrail savaş uçaklarının hava saldırılarından kaynaklanmış olabileceğini öne sürüyor.