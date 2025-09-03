2026'da Ramazan Ne Zaman Başlıyor? İşte Diyanet Takvimi...
Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre 2026 yılı Ramazan ayı 18 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart Perşembe günü sona erecek. Ramazan Bayramı ise 20–22 Mart tarihleri arasında idrak edilecek.
2026 yılı Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre resmen belirlendi. Buna göre Ramazan ayı, 18 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe günü sona eriyor
.
Ramazan ayı boyunca içinde yer alan önemli gün ve geceler şöyle sıralanıyor:
Kadir Gecesi: 26 Ramazan 1447 tarihine denk gelen 16 Mart 2026 Pazartesi
Bayram Arefesi: 30 Ramazan 1447 → 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı Günleri:
Gün: 1 → 20 Mart 2026 Cuma
Gün: 2 → 21 Mart 2026 Cumartesi
Gün: 3 → 22 Mart 2026 Pazar
Bu tarihler, 2026 Ramazan ayı sürecine dair hem başlama ve bitiş tarihlerini hem de bayramın başlangıç ve devam günlerini açıkça ortaya koyuyor.
.
Ramazan ayı boyunca içinde yer alan önemli gün ve geceler şöyle sıralanıyor:
Kadir Gecesi: 26 Ramazan 1447 tarihine denk gelen 16 Mart 2026 Pazartesi
Bayram Arefesi: 30 Ramazan 1447 → 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı Günleri:
Gün: 1 → 20 Mart 2026 Cuma
Gün: 2 → 21 Mart 2026 Cumartesi
Gün: 3 → 22 Mart 2026 Pazar
Bu tarihler, 2026 Ramazan ayı sürecine dair hem başlama ve bitiş tarihlerini hem de bayramın başlangıç ve devam günlerini açıkça ortaya koyuyor.