CHP’de “mutlak butlan” tartışması yeniden alevlendi!

CHP'de kaosun sonu gelmiyor. CHP'de geçtiğimiz eylül ayında açılan dava öncesi gündemi uzun süre meşgul eden “mutlak butlan” tartışması, 24 Ekim'e ertelenen duruşma yaklaşırken yeniden basının odağına girdi.Kurultaya ilişkin davada daha önce “Mutlak butlan kararı çıkarsa görevi kabul ederim” açıklaması yapan CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Faruk Bildirici'ye konuştu. Kılıçdaroğlu, “Partimizi kayyuma bırakamayız” ifadesinin hâlâ geçerli olduğunu söylerken sözlerini şu şekilde açıkladı:'Haziran ayında açıkladığım ve haberi yapan gazetenin 8 sütunluk manşetinde yer alan, bilgimin, fikrimin ve dahlimin olmadığı bir süreç ile ilgili soruya cevaben “Partimizi kayyuma bırakamayız” sözünden kasıt;‘Kamuoyunda konuşulan şekliyle bir sonuçla karşı karşıya kalırsak, önceki dönem Genel Başkanlarımız, partimizin yetkili organları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek ortak akla başvurur ve bu sıkıntılı süreci dışardan bir kayyuma bırakmadan parti içinde el ele aşarız' idi.'Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması şu şekildeydi:'24 Haziran 2025 tarihli Sözcü Gazetesi: Kılıçdaroğlu 'Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur konuşuruz.'Sayın Bildirici, düşüncelerimi öğrenmek ve tarafsız bir şekilde kamuoyuna aktarmak için soru yönelten gazetecilere mümkün olduğunca cevap veriyorum.Haziran ayında açıkladığım ve haberi yapan gazetenin 8 sütunluk manşetinde yer alan, bilgimin, fikrimin ve dahlimin olmadığı bir süreç ile ilgili soruya cevaben “Partimizi kayyuma bırakamayız” sözünden kasıt; ‘Kamuoyunda konuşulan şekliyle bir sonuçla karşı karşıya kalırsak, önceki dönem Genel Başkanlarımız, partimizin yetkili organları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek ortak akla başvurur ve bu sıkıntılı süreci dışardan bir kayyuma bırakmadan parti içinde el ele aşarız' idi.'