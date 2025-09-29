CHP allak bullak oldu! Sıra onlara geldi!

Kurultay şaibesiyle sarsılan CHP yönetimi çok sayıda ismi ihraç etmeye hazırlanıyor. CHP, Kılıçdaroğlu yanlısı olmakla itham ettiği il başkanlarını da ihraç edecek.

CHP'de 39. Olağan Kurultay süreci devam ederken, il başkanlarının büyük bir kısmının üstü çizildi. Ekim ayında tamamlanması planlanan il kongrelerinde mevcut il başkanlarının çok büyük bir bölümünün değişmesi bekleniyor.Özellikle 2023'teki Olağan Kurultayı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan 55 il başkanının bu süreçte değişeceği öğrenildi.İŞTE ÜSTÜ ÇİZİLEN İSİMLERÜstü çizilen isimler arasında mevcut Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un yanı sıra, tutuklu bulunan İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın da bulunduğu belirtiliyor.Bu isimlerin 38. Olağan Kurultayı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek bildirisinde imzası bulunuyor.Öte yandan, 39'uncu Olağan Kurultay takvimine göre ilçe kongreleri 5 Ekim'de tamamlanacak. İl kongrelerini şaibeli kurultay davasının görüleceği 24 Ekim'den önce bitirmeyi amaçlayan CHP, Ankara İl Kongresi'nin tarihini de belirledi. Parti kaynakları, Ankara İl Kongresi'nin 18 Ekim Cumartesi günü, Nazım Hikmet Kültür Merkezinde yapılacağını belirtti.