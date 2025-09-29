Adıyaman'da başıboş köpek dehşeti!

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı İndere (Zey) köyünde yolda yürüyen 11 yaşındaki A.E., başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden feci şekilde yaralanan A.E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan A.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.