Belgeler Ortaya Çıkınca Panikledi! Veli Ağbaba'dan 'Emre Caner' İtirafı

Sabah'ın haberine göre; CHP'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı karşılığında Genel Merkez binasının 6. katında 1 milyon euroluk rüşvet skandalında Gökhan Böcek'in gece yarısı verdiği ifadeye ulaşıldı.Tutuklu bulunan eski belediye başkanının oğlu Gökhan Böcek, parayı teslim ettiği Emre Caner'in iki farklı fotoğraftan teşhis ettiği, ifadesinde ise 'Veli Ağbaba'ya getirdiğim 1 milyon euroyu bizzat teslim ettiğim bu kişi' dediği ortaya çıktı.CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Emre Caner'in gözaltına alınmasıyla panikledi. Çelişkilerle dolu yazılı açıklama yapan Ağbaba, tanımadığı imajı vermeye çalıştığı Emre Caner'in iki yıl yanında danışmanlık yaptığını itiraf etti.CHP Genel Merkezi'nde Muhittin Böcek'in adaylığı karşılığında Özgür Özel'in talimatıyla istenilen 1 milyon euroyu Veli Ağbaba'nın çantacısına teslim ettiğini itiraf eden Gökhan Böcek'in verdiği üçüncü ifadeye sabah ulaştı.Cezaevinde bulunan Gökhan Böcek, 15 Mayıs gecesi saat 23.40'ta avukatı Anıl Parlak eşliğinde yeniden ifade verdi. Daha önce rüşvet parasını siyah bir çanta içinde teslim ettiği kişinin eşkâlini veren ancak ismini hatırlamadığını söyleyen Böcek, avukatıyla birlikte internet ve sosyal medya üzerinden yaptıkları araştırmayla o isme ulaştıklarını belirtti.Gökhan Böcek ifadesinde 'Avukatımın telefonu üzerinde bana gösterilen 'Emre Caner' isimli X (Twitter) hesabı üzerinde profil fotoğrafı mevcut bulunan ve isminin Emre Caner olduğunu şu an öğrendiğim kişi, daha önce alınan savunmalarımda ifade ettiğim üzere Veli Ağbaba'ya iletilmek üzere 1 milyon euro parayı kendisine bizzat teslim ettiğim şahıstır.Aradan geçen 2.5 yıllık süre göz önüne alındığında fiziksel özelliklerinde kısmen değişiklik olmuş olabilir ancak parayı teslim ettiğim şahsın bu şahıs olduğu konusunda büyük oranda eminim' dediği ortaya çıktı. Böcek ayrıca, şüphelinin X hesabında kendisini Çankaya Belediyesi Projeler Koordinatörü olarak tanıttığını sonradan öğrendiğini, şahsın babası Ümit Caner ve eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile olan fotoğraflarını da teşhis ettiğini vurguladı.Gökhan Böcek'in kesin teşhisinin ardından, Veli Ağbaba'nın yönlendirmesiyle hareket ettiği ve parayı teslim alırken Böcek'i Ağbaba ile telefonda görüştürdüğü iddia edilen Emre Caner, Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.Önce Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in danışmanlığına getirilen ardından da Mayıs 2024'te Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tarafından Çankaya Belde A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Emre Caner'in CHP'de daha önce de danışmanlık yaptığı gün yüzüne çıktı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte belediye başkanlarından adaylık karşılığında rüşvet çarkı kurduğu ortaya çıkan CHP Milletvekili Veli Ağbaba, para trafiğine ilişkin belgeler ortaya çıktıkça panikledi.Emre Caner ile hiçbir akrabalık bağının bulunmadığını ve kendisinin Malatyalı bile olmadığını iddia eden Ağbaba, Caner'in partinin gençlik kollarında yöneticilik yaptığını ve 2016-2018 yılları arasında kendisine 'gönüllü danışmanlık' yaptığını itiraf etmek zorunda kaldı. Gökhan Böcek'in haysiyet cellatlığı yapıldığını savunan Ağbaba'nın Böcek'i cezaevinde ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.