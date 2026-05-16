Murat Yancı'dan Dijital Uyarı! Medya Dünyasında Dikkat Çeken Çıkış

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı'nın dijital reklam hakkında yaptığı açıklamalar medyada geniş bir çevrede tartışılıyor. Yancı, CNN Türk'te katıldığı özel yayında, televizyon kanalları ve ana akım algısının yükselişini sürdürdüğünü, dijital alana kayan reklam yönetimlerinin bu gelişimi dikkate alması gerektiğini ifade etti. Demirören Medya Grubu bir süredir televizyonları ve gazetesi üzerinden dijital platformların reklam konusundaki haksızlıklarını yüksek sesle dile getiriyor. Yancı'nın açıklamasından diğer satır başları ise şöyle:'Sanal ağlara dijital platformlara karşı tedbirler almaya başladı. Türkiye'nin de alması çok önemli. Kriz anlarında, savaşta, manyetik noktalarda yerli medya, ana akım medya çok önemli. Korunması lazım, gerçek bilgiyi buralardan aktarabiliyoruz.''Ana akım medya korunmalı, reklam yasaları tanımayan sanal medyaya akmamalı. Reklamın silah olarak kullanılmasını engellemeliyiz. Eşit şartlarda rekabetin önünü açmalıyız sanal medya ve dijital platformlarda. Reklamı veren bir bataklık olan sanal medyaya mı verecek yoksa televizyonlara mı verecek? Türkiye'nin ana akım medyaya ihtiyacı var, sahip çıkmalıyız.'