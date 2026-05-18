Katil İsrail Sumud Filosu’na Saldırıyor! Sadabad Teknesi İle İrtibat Koptu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.Gazze'ye insani yardım için yola çıkan filo, uluslararası sularda yeniden İsrail ordusunun saldırısına uğradı.54 teknenin bulunduğu filodan yapılan açıklamada, şu sözler kullandı:"Akdeniz’deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu."İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Netanyahu'nun bugün güvenlik toplantısı yapacağı belirtildi.Toplantıda, Küresel Sumud Filosu'na saldırarak 'ele geçirmek' için planların ele alınacağı ifade edildi.Netanyahu'nun, ablukayı kırma ve Gazze'ye yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak ele geçirmek için orduya yetki vereceği kaydedildi.Haberde, İsrail'in ablukanın kırılmasına 'izin vermeyeceği' ve Sumud Filosu'na saldırının 'ilerleyen saatlerde' yapılacağı belirtildi.Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye uygulanan yasa dışı deniz ablukasının kırılmasına 'izin vermeyeceği' ifade edildi.Açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na katılanlardan rotalarını değiştirerek dönmeleri istendi.Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu’na benzer bir saldırıda bulunmuştu.