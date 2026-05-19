Eski Eşiyle Birlikte 6 Kişi Öldürdü! Yakalanacağını Anlayan Seri Katil...

Mersin Tarsus'ta seri katil katliam yaptı… Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayda Metin Öztürk (37), bugün yaklaşık 1 yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi'ndeki kasap ve lokantada tabanca ile ateş ederek çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan'ı öldürdü.Olay yerinden 01 B 9171 plakalı beyaz renkli otomobiliyle kaçan şüpheli, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu da vurarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden'i tabanca ile vurarak, Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca'yı ise motosikletle şarampole yuvarlayarak öldürdü.Kaçmaya devam eden şüpheli, Karakütük Mahallesi'nde çobanlık yapan gençlerden Yusuf Oktay'ı öldürdü. Şüpheli, saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı vahşetin ardından şüphelinin yakalanması için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.Kaçan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli çalışmalar sürerken, zanlının kaçtığı otomobile Karakütük Mahallesi kırsalında ulaşıldı.Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için operasyon sabah kadar sürdü. Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında şüphelinin Karakütük Mahallesi'nin kırsalında Çokak mevkiinde bir evde olduğunu belirledi. Yapılan operasyonda şüpheli yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla intihar etti.Lokantada çalışan ve saldırıdan yaralı kurtulan Mehmet Han Topal yaşanan korku dolu anları anlattı. Topal, 'Dükkanda çalışıyorduk, paket servisimiz vardı, onu hazırlıyordum. Metin ağabey geldi, dükkana giriş yaptı. Ben de dedim 'Hısım hoş geldin'. Hiç ses, tepki vermedi. Sabri ağabey de işte normal terazinin orada sucuk mu, et mi ne de tartıyordu.Biz de telefon falan çıkaracak sanıyorduk, birden tabancayı çıkardı, çat ağzına verdi. Ben yere eğiliyordum, sıktı bana. Kulağımın buradan geçti zaten. Ondan sonra Sabri ağabeye sıktı, boynuna sıkmış. Sonra geldi bir tane de tezgahın üstünden bana sıktı. Kalçama geldi. İçeriye gitmiş, Ahmet'e sıkmış çocuğun kafasına. Ondan sonra ben can havliyle dışarıya attım kendimi, arkadaşlara haber verdim. Ondan sonra kaçmış gitmiş' dedi.Köyleri ve bölgelerinde katliam gibi ciddi bir olay yaşandığını belirten Kaburgediği Mahallesi Muhtarı İsa Gürbüz, 'Direkt adam öldürmek için buraya gelmiş. Yukarıdan aşağı insanları silah kullanarak, ateşleye ateşleye gelmiş ve hiçbir zaman boşa atmamış. Yani şahsı görmeden sıkmıyor. Bizim oradan geldi, dükkanımızın önünde çocuk da bir şey alacak sandı.Bizim ufak market dükkanımız var. Orada arabayla yavaşça duruyor, camı indiriyor, silahı çıkarıp çocuğun direkt karnına sıkıyor, devam ediyor. Biz oradan bağırınca devam etti. Ben arabaya koştum silahı alayım diye. Baktım gitti. Arabayla arkasından devam ettik, yakalayamadık' dedi.Açıklamada ayrıca şüphelinin yasaklı madde bağımlılığı nedeniyle birçok kez hastane kaydının bulunduğu ve çeşitli psikiyatrik tanılarının tespit edildiği belirtildi. Olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği, güvenlik birimlerinin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü kaydedildi.Valilik açıklamasında, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara ise acil şifa dileğinde bulunuldu.Öte yandan Mersin'deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların kimlikleri belli oldu.Ahmet ERCANSabri PANGökay SELFİOĞLUArzu ÖZDEN (Eski eşi)Abdullah KOCAYusuf OKTAYMirici Veli ŞİMŞEKMehmet Han TOPALMuhammet SERİNRamazan KARAMustafa GENÇİsmail YÜKSEKAhmet BÜLBÜLMustafa AZVOĞLUÖte yandan, lokantaya düzenlenen silahlı saldırı anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobille lokantaya gelen saldırganın iş yerinin önünde bekleyen kişilere ateş açarak kaçtığı anlar yer aldı.