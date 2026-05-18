Her Türlü Tedbir Alınıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ekonomi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen 'Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne katıldı.Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, ekonomi ve ticaret dünyasının emektarlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programın düzenlenmesinde emeği geçen TOBB yönetimine ve Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Erdoğan, birliğin Türkiye'nin ekonomik vizyonundaki önemine dikkat çekti.Türkiye'nin son yıllarda katettiği mesafede iş dünyasının imzasının olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti;Konuşmamın başında; Türkiye'nin büyüme ve kalkınmasında emeği olan, ülkemizin bugünkü seviyelere gelmesinde payı ve katkısı bulunan tüm kardeşlerime sizlerin şahsında şükranlarımı sunuyorum. Birazdan 23'ü Genel Kurul delegesi, 22'si oda ve borsa genel sekreteri olmak üzere 45 kardeşimize berat ve plaketlerini takdim edeceğiz. 10, 20 ve 30 yıllık hizmet süreleri boyunca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında özveriyle çalışan, Birliğin adeta kurumsal hafızası olan bu kardeşlerimizi tek tek kutluyorum.Biliyorsunuz; marifet, her şeyden önce iltifata tabidir. Birliğin her sene Mayıs ayında düzenlediği bu merasim, esasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiasının kendi mensuplarına ödediği bir gönül borcu, vefa göstergesi ve iltifat nişanesidir. Şeref belgesi ve plaket sahiplerimiz bu süre zarfında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde ifa ettikleri mühim vazifelerin yanı sıra, yaptıkları fedakarlık ve elde ettikleri başarılarla aynı zamanda ülkemizin de önünü açtılar. Türk ekonomisinin gerçek potansiyelini harekete geçirerek; ihracattan yatırıma, üretimden istihdama, Türkiye Yüzyılı'na giden yolun kilometre taşlarını döşediler. Emek verdiler, sabrettiler, azmettiler. Büyük ve güçlü Türkiye'ye duydukları inançtan, milletimize hizmet etme sevdasından asla vazgeçmediler.Bunun için sizlerle birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ailesinin tüm mensuplarına; ekonomi, ticaret, sanayi ve iş dünyamızda taş üstüne taş koyan tüm kardeşlerime bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Kıymetli dostlarım; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 365 ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası ve deniz ticaret odası ile özel sektörümüzün çatı kuruluşu olarak hakikaten çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. 81 ilimiz ve 160 ilçemizdeki oda ve borsalarımız, şehirlerimizin kalkınması için her fırsatı değerlendirerek, tüm imkanlarını seferber ederek çok samimi bir gayreti ortaya koyuyor.Tabii gayret samimi, niyet de halis olunca karşımıza çıkan başarı tablosu -hamdolsun- her geçen gün biraz daha büyüyor, daha belirgin hale geliyor. Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün itibariyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, dünyanın en kaliteli ve en fazla hizmet üreten üçüncü oda sistemidir. Birlik; 2 milyon 634 bin üyesiyle Türkiye'nin ve ekonomimizin lokomotifidir, omurgasıdır, en büyük itici gücüdür. Hâlihazırda ihracatımızın yüzde 99'u, yani 273 milyar dolarlık kısmı oda ve borsa üyesi firmalarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde, 17 milyonluk bir mevcutla kayıtlı istihdamın yüzde 74'ü bu firmalarımız tarafından sağlanıyor.Özellikle son dönemde oda ve borsalarımızın hizmet kapasitesi önemli ölçüde artmış durumda. Tarımdan eğitime, ticaretten teknolojiye farklı kulvarlarda aldığımız mesafelerin her aşamasında sizlerin emeği ve imzası var. Gümrük kapılarımızı devlete hiçbir yük getirmeden modernize ederek ihracatta yeni rekorlar kırmamıza sizler vesile oldunuz. Toprak Mahsulleri Ofisimizle ilk yatırımı yaparak devamında özel sektörümüzü de sürece dahil ederek tarımda lisanslı depolama sistemine geçmemize ve gıda arz güvenliğinin teminine sizler öncülük ettiniz.Kurucu ortaklarından biri olduğunuz Kredi Garanti Fonu ile üyelerinizin banka kredilerine kefil olarak finansmana erişimi kolaylaştırdınız. Ülkemizi küresel teknoloji rekabetinde stratejik bir konuma ulaştıracak ilk kuantum bilgisayarını ASELSAN'ımızla birlikte sizler ürettiniz. 81 ilimizde 81 okul inşa ettiniz. Asrın felaketinde tüm imkanlarınızı, tüm kaynaklarınızı depremzedelerimiz için sahaya sizler indirdiniz.