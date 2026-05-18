6. Kattaki Rüşvetin Sırrı Çözüldü! Veli Ağbaba'nın Akrabası Çıktı

CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, adaylık karşılığında CHP Genel Başkan Özgür Özel'in talebi doğrultusunda oğlu Gökhan Böcek ile CHP Genel Merkezi'nde Veli Ağbaba'ya iletilmek üzere gönderdiği 1 milyon euroluk rüşvetle ilgili sır çözülüyor.Sabah'ın haberine göre; Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, CHP Genel Merkezi'nin 6. katında para dolu çantayı teslim ettiği kişiyi fotoğraflarıyla birlikte teşhis etti. Veli Ağbaba'nın akrabası olan Emre Caner, Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirildi.Gökhan Böcek, Veli Ağbaba'nın Özgür Özel'in talimatıyla kendisini aradığını ve partiye babasının Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı yapılmasına karşılık 1 milyon euro istediğini belirterek parayı CHP'nin 6. katında buluştuğu isme teslim ettiğini itiraf etmişti. Muhittin Böcek de ifadesinde yaşananları doğrulamıştı.Gökhan Böcek ifadesinde, 1 milyon Euro'yu Veli Ağbaba'nın yönlendirdiği kişiye teslim ettiğini belirterek parayı teslim alan kişinin ismini hatırlamadığını söylemişti.Böcek, Veli Ağbaba'nın kendisine Genel Merkeze yapacağı ziyarette girişteki güvenliğin bilgilendirileceğini, kendisinin karşılanacağını belirterek, 'Danışmadaki görevli '6. Katta bekleniyorsun' dedi.Asansörle çıktığımda bir kişi beni karşıladı. Bana kendisini Veli Ağbaba'nın yönlendirdiğini söyledi. Beni götürdüğü odanın kapısında yanlış hatırlamıyorsam 'idari ofis' şeklinde bir ibare vardı. Veli Ağbaba'yı arar mısınız? dedim, aradı.Bu kişi 35-40 yaşlarında, 1,75 boylarında, 75-80 kilo civarında, gözlüksüz, göz rengini hatırlamadığım sakalsız ve bıyıksız, siyah saçları olan daha önce görmediğim bir erkek şahıstı.Bu kişinin kim olduğuna dair olası şahıslarla ilgili fotoğraf teşhisine yarayacak işlemlere katılmaya hazırım' demişti. Böcek, avukatları aracılığıyla parayı teslim ettiği kişinin ismine ve fotoğrafına ulaştığını belirterek yeniden ifade verdi.Gökhan Böcek, 6. katta parayı teslim ettiği kişinin Emre Caner olduğunu söyledi.CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba'nın akrabası olan Emre Caner'in önce Ankara milletvekili Gamze Taşçıer'e danışman olduğu, 2024'ün mayıs ayında ise Malatyalı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tarafından Çankaya Belde A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliğine atandığı öğrenildi.Danışmanlık yapan ve 1 milyon euroyu teslim aldığı öğrenilen Caner'e Ağbaba'nın yönlendirilmesiyle çift maaş bağlandığı belirtildi. Caner'in para teslim aldığına ilişkin HTS ve baz kayıtlarının da BTK'dan istendiğini kaydedildi.