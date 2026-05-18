İBB'ye Bir Yolsuzluk Operasyonu Daha! Adreslere Şafak Baskını Yapıldı

İBB bünyesinde faaliyet gösteren Boğaziçi Yönetim AŞ'ye yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında üst düzey isimlerin de yer aldığı 57 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan incelemelerde, şirketin düzenlediği ihalelerin şüpheli şahıslar tarafından organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı belirlendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/247765 sayılı soruşturma dosyası kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi unvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli şahıslarca organize edilerek ihalelerde mevzuata aykırılıklar yapıldığı, örgütsel faaliyet kapsamında İhaleye Fesat Karıştırma suçunun işlendiği değerlendirilerek soruşturma savcısının talimatları doğrultusunda; 58 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alınması için 18.05.2026 tarihinde (İstanbul merkezli, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde) 6 ilde eş zamanlı operasyon yapılmış,Operasyon kapsamında 57 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ,firari 1 şahsı yakalamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir.