Yeni Haftada Hava Nasıl? Sonbahar Geldi Mi?

Hava sıcaklıkları düşüyor, yağışlar geri dönüyor. Özellikle kuzey bölgelerde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek.Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini göstermeye başlayacak. Özellikle kuzey ve iç bölgelerde pazartesi ve salı günleri yağışlar hakim olacak. Hava sıcaklıkları da düşüşe geçiyor; kuzey kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına inecek.Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin doğusunda yerel sağanak yağışlar beklenirken, Burdur'un güney ve batı kesimleriyle Antalya çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.Akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ile Çanakkale'nin güney ve doğu kesimlerinde yağışlar başlayacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sonbaharın etkisinin kendini hissettirmeye başladığını söyledi. İç bölgelerde sıcaklıkların 18 ila 20 dereceye kadar düştüğünü belirten Çelik, yağışlı sistemin tüm yurtta etkili olacağını ifade etti.Kuzey bölgelerde en yüksek sıcaklıkların 20 ila 22 dereceye kadar gerilediğini dile getiren Çelik, iç kesimlerde ise gece sıcaklıklarının yer yer 5 derecenin altına düştüğünü açıkladı.Meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.Son tahminlere göre Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek. Bu durum ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi riskleri beraberinde getirebilir.Cengiz Çelik, hafta sonunun üç büyükşehirde yağışsız geçeceğini, ancak yeni haftayla birlikte yağışların beklendiğini belirtti. Sıcaklıkların Ankara'da 24-25, İstanbul'da 22-23, İzmir'de ise 28-30 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor.