Kütahya'da Deprem! 5.4...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 12.59'daki deprem, 8,46 kilometre derinde kaydedildi.TRT Haber'e konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, '12.59'da deprem meydana geldi. 5,4 büyüklüğünde, Simav merkezli olarak meydana gelen depremde saha araştırmalarımızda bize herhangi bir olumsuz durum intikal etmedi. Hemen bir şey söylemek doğru değil.' dedi.