Cinayet Mi Kaza Mı?

Çanakkale dün korkunç bir güne uyandı. İki gün önce evlenen berber Mehmet Özdemir, kendi otomobilinde yanmış halde bulundu. Aracın neden alev aldığı ve Özdemir’in niçin yangın sırasında araçtan ayrılmadığı henüz tespit edilemezken, Özdemir’in ailesi cesedin oğullarına ait olmadığını iddia etti. Cesedin gerçek kimliği DNA testi ile ortaya çıkacak.

Korkunç olay, Karacaören'de meydana geldi. İddiaya göre gece 03:30 sıralarında bir aracın yandığını gören vatandaşlar; itfaiyeye ve jandarmaya bilgi verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı kısa sürede söndürdü.Araçta yapılan incelemede ise herkesi dehşete düşüren bir detay ortaya çıktı. Aracın şoför koltuğunda tamamen yanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Jandarma bölgede ve araçta yaptığı araştırmada tamamen yanmış halde olan cesedin berberlik yapan araç sahibi Mehmet Özdemir'e ait olduğunu belirledi. Özdemir'in iki gün önce nikah masasına oturduğu düğününün ise 18 Ekim de olacağı ortaya çıktı.Aracın neden alev aldığı ve berber Özdemir'in neden araçta olduğu henüz belirlenemezken, olay yerine ulaşan Özdemir ailesi, cesedin oğullarına ait olmadığını iddia etti.Arkasında bir çok soru işareti bırakan olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, ceset, gerçek kimliğin belirlenmesi ve otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.