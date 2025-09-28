Altında Son Durum! İşte Fiyatlar...

Altın Fiyatları 28 Eylül 2025: Gram Altın 5 Bin TL'yi Aştı 28 Eylül 2025 itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Son dönemde yaşanan sert yükselişle birlikte gram altın 5 bin TL seviyesinin üzerine çıktı. Hem küçük hem de büyük ölçekli yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, yatırım aracı olarak en çok tercih edilen seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor. Peki, güncel gram altın ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları kaç TL oldu? İşte 28 Eylül 2025 tarihli canlı altın fiyatları...