Altında Son Durum! İşte Fiyatlar...
Altın Fiyatları 28 Eylül 2025: Gram Altın 5 Bin TL'yi Aştı 28 Eylül 2025 itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Son dönemde yaşanan sert yükselişle birlikte gram altın 5 bin TL seviyesinin üzerine çıktı. Hem küçük hem de büyük ölçekli yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, yatırım aracı olarak en çok tercih edilen seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor. Peki, güncel gram altın ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları kaç TL oldu? İşte 28 Eylül 2025 tarihli canlı altın fiyatları...
Çeyrek Altın Ne Kadar?
Küçük yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği altın türlerinden biri olan çeyrek altın, 28 Eylül 2025 tarihinde alış fiyatı 8.427 TL, satış fiyatı ise 8.480 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Yarım Altın Fiyatı
Yarım altın fiyatları da gram altındaki artışla paralel şekilde yükselişte. Bugün yarım altın alış 16.855 TL, satış 16.970 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Cumhuriyet Altını Fiyatı
Uzun vadeli yatırımcıların gözdesi olan Cumhuriyet altını, 28 Eylül itibarıyla alış 33.606 TL, satış 33.811 TL seviyesinde.
Gremse, Ata ve Tam Altın Fiyatları
Gremse altın: alış 82.842,86 TL, satış 84.729,97 TL
Ata altın: alış 34.172,68 TL, satış 35.032,08 TL
Tam altın: alış 33.137,15 TL, satış 33.788,34 TL
Altın Fiyatlarında Güncel Durum
Altın, yatırımcıların en yakından takip ettiği varlıkların başında gelmeye devam ediyor. 28 Eylül 2025 tarihli canlı altın fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve dolar/TL kurundaki hareketlilikten doğrudan etkileniyor.
Uzman ekonomistler, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde jeopolitik gelişmeler ile merkez bankalarının alacağı kararlar doğrultusunda yön bulacağını ifade ediyor.
Küçük yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği altın türlerinden biri olan çeyrek altın, 28 Eylül 2025 tarihinde alış fiyatı 8.427 TL, satış fiyatı ise 8.480 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Yarım Altın Fiyatı
Yarım altın fiyatları da gram altındaki artışla paralel şekilde yükselişte. Bugün yarım altın alış 16.855 TL, satış 16.970 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Cumhuriyet Altını Fiyatı
Uzun vadeli yatırımcıların gözdesi olan Cumhuriyet altını, 28 Eylül itibarıyla alış 33.606 TL, satış 33.811 TL seviyesinde.
Gremse, Ata ve Tam Altın Fiyatları
Gremse altın: alış 82.842,86 TL, satış 84.729,97 TL
Ata altın: alış 34.172,68 TL, satış 35.032,08 TL
Tam altın: alış 33.137,15 TL, satış 33.788,34 TL
Altın Fiyatlarında Güncel Durum
Altın, yatırımcıların en yakından takip ettiği varlıkların başında gelmeye devam ediyor. 28 Eylül 2025 tarihli canlı altın fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve dolar/TL kurundaki hareketlilikten doğrudan etkileniyor.
Uzman ekonomistler, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde jeopolitik gelişmeler ile merkez bankalarının alacağı kararlar doğrultusunda yön bulacağını ifade ediyor.