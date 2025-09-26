Şeker Tüketimi Etkinliği!

Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında Hassa İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli diyetisyen Emine Sivri tarafından vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Bazı içecek ve yiyeceklerin ne kadar şeker içerdiğine dikkat çekilmesi amacıyla görseller hazırlandı. Fazla şeker tüketimi obezite, diyabet ve kalp hastalıklarının en büyük sebeplerinden biri olduğu vurgulanan bilgilendirmede şekerden gelen kısa süreli mutluluğun uzun vadede sağlığı tehdit edebildiğine dikkat çekilerek, daha sağlıklı bir yaşam için şeker tüketiminin azaltılması konusunda uyarılarda bulunuldu.