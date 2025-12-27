Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı kesimler dışında ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların kıyılarda ve güney kesimlerde yağmur ve sağanak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.Batı Karadeniz'in yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde kuvvetlice (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Yağışların; gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in yükseklerinde yoğun kar, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, bugün (Cumartesi) Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzeyinde kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağana, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Kocaeli'nin güneyinin yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.BURSA 3°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇANAKKALE 4°C, 8°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 4°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluKIRKLARELİ 1°C, 6°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 0°C, 1°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ 5°C, 7°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 5°C, 10°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Isparta çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutluHATAY 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıISPARTA 2°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluBölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde gece pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ANKARA 0°C, 3°CÇok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR 0°C, 1°CÇok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlıKAYSERİ -2°C, 2°CÇok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA 2°C, 4°CÇok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların kıyılarında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bolu ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Düzce, Sinop'un batısı ve Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.BOLU -3°C, -1°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklara kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlıDÜZCE 1°C, 3°CÇok bulutlu , yüksekleri başta olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.SİNOP 3°C, 7°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçecek. Yağışların batı ilçelerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.ZONGULDAK 2°C, 5°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri yoğun kar yağışlıÇok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 2°C, 4°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurluRİZE 6°C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlıSAMSUN 5°C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluTRABZON 7°C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.ERZURUM -4°C, 1°CKuvvetli olacağı tahmin ediliyor.KARS -9°C, -1°Ckuvvetli olacağı tahmin ediliyor.MALATYA -1°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur zamanla kar yağışlıVAN -4°C, 5°CÖğleden sonra kar yağışlı geçecek. Yağışların güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak zamanla karla karışık yağmurlu, Diyarbakır ve Batman ile Siirt'in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.BATMAN 3°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluDİYARBAKIR 1°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluGAZİANTEP 2°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluMARDİN 4°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu