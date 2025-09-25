Xiaomi Yeni Nesil Ürünleri Tanıttı!

Xiaomi, dünya genelinde AIoT portföyünü genişleten Xiaomi Watch S4 41mm, Xiaomi Open Wear Stereo Pro, Xiaomi Smart Band 10 Gold Koleksiyonu ve Xiaomi Smart Camera C701 olmak üzere yeni ürünlerini duyurdu.Bu yeni cihazlar, akıllı ev temizliğinden kişisel sağlık takibine, sarmal ses deneyiminden ev güvenliğine ve yeni nesil eğlenceye kadar günlük yaşamı dönüştürmek için tasarlandı. Yapay zekâdan güç alan Xiaomi, insanların teknolojiyle etkileşimini daha verimli hâle getirirken, akıllı ev sistemlerini geliştiriyor, insan-cihaz etkileşimini iyileştiriyor ve veriye dayalı modern yaşamı bir üst seviyeye taşıyor.Hem şıklık hem de güvenilir günlük performans arayan kullanıcılar için tasarlanan Xiaomi Watch S4 41mm, zarif tasarımı ve gelişmiş sağlık ve fitness takibini bir araya getiriyor. 1,32 inçlik AMOLED ekranı, Yüksek Parlaklık Modunda 1500 nit'e¹ kadar ulaşan parlaklığı ve 466 × 466 çözünürlüğüyle, açık havada parlak ışık altında bile net ve canlı görüntüler sunuyor. Kullanıcılar bu sayede kolayca bildirimleri kontrol edebiliyor, egzersizlerini takip edebiliyor veya sağlık verilerini gözlerini yormadan anında görüntüleyebiliyor. Yalnızca 9,5 mm'lik ince bir profil (çıkıntılar hariç) ve 32 gram ağırlığıyla (kayış hariç¹), ister egzersiz sırasında, ister ofiste, ister uyku takibi yaparken gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Siyah, Nane Yeşili, Beyaz ve göz alıcı Sunset Gold olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle gelen Xiaomi Watch S4 41mm, altın Milanese kayış ve laboratuvarda üretilmiş taşla süslenen taç detayıyla öne çıkan Sunset Gold edisyonuyla, kullanıcılara hem işlevsel bir cihaz hem de şık bir aksesuar olarak çok yönlü stil alternatifleri sunuyor.Sağlık ve zindelik, Xiaomi Watch S4 41mm'in merkezinde yer alıyor. Yenilenen kalp atış hızı modülü, egzersiz sırasında daha doğru takip sağlayarak kullanıcıların antrenmanlarını daha iyi anlamalarına ve en uygun yoğunlukta çalışmalarına imkân tanıyor. Uyku takibi ise artık çok boyutlu analiz ve 21 günlük rehberli bir iyileştirme planı² ile geliyor. Böylece kullanıcılar, dinlenme kalitesini artıracak ve zamanla daha sağlıklı alışkanlıklar oluşturacak pratik içgörüler edinebiliyor. Açık hava aktivitelerinde, GNSS çift bantlı konumlandırma sistemi koşucular, bisikletçiler ve doğa yürüyüşçüleri için güvenilir rota takibi sağlıyor. Xiaomi Watch S4 41mm, yüzmeden kayağa kadar 150'den fazla spor modunu destekliyor. Kullanıcılar bu sayede ister havuzda, ister pistte, ister spor salonunda olsun performanslarını rahatça takip edebiliyor. Antrenman seanslarını kaydetme olanağı tanıyan spor vlog özelliği, kullanıcıların akıllı telefonlarını uzaktan kontrol ederek video kaydını başlatmasına olanak tanıyor ve ekran üzerinden kalp atış hızı ile yakılan kalori gibi gerçek zamanlı verileri görüntüleyebiliyor. 8 güne kadar pil ömrü ve hızlı şarj desteğiyle, Xiaomi Watch S4 41mm, yoğun tempoya sahip kullanıcıların sık sık şarj etme derdi olmadan günlük hayatına eşlik ediyor.“Xiaomi Open Wear Stereo Pro, hafif ve ergonomik tasarımıyla açık tip ses deneyimini yeniden tanımlıyor; uzun süreli kullanımda ise pratik ve keyifli bir deneyim sunuyor. Üç noktadan destekli hafif yapısı ve dışa eğimli kulaklık uçları, baskıyı eşit şekilde dağıtarak uzun dinleme seanslarında kulak yorgunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor. Esnek hafızalı titanyum tel, kulak yapısına kolayca uyum sağlayarak antrenmanda, yolculukta ya da evde takılıyken kulaklığın güvenle yerinde kalmasına yardımcı oluyor.TÜV SÜD tarafından yüksek kullanım konforu sertifikasına sahip olan bu model, hem aktif hem de günlük yaşama uygun yapısıyla dikkat çekiyor. Kompakt manyetik kutusu, kulaklıkları korurken kolayca taşınabilmesini sağlıyor. Tek şarjda 8,5 saate kadar, kutusuyla birlikte ise 45 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve kullanıcıların gün boyu müzik, arama veya podcast keyfini kesintisiz sürdürmesini sağlıyor. Ek kolaylık için hızlı şarj özelliği, yalnızca 10 dakikalık şarjla iki saatlik dinleme süresi sunuyor. Bu sayede dışarı çıkmadan önce kısa bir mola bile kulaklıkları kullanıma hazır hâle getiriyor.Xiaomi Open Wear Stereo Pro, müzikten filme ve oyuna kadar her anı daha keyifli kılan, zengin ve etkileyici bir ses deneyimi yaşatıyor. Çoklu sürücü sistemi, derin baslar, berrak tizler ve pürüzsüz orta tonlarla dengeli bir ses profili oluşturuyor ve farklı içerik türlerinde her ayrıntı doğal bir şekilde ortaya çıkıyor. LDAC codec ile Hi-Res Audio Wireless sertifikası, ses dokusunu koruyarak vokaller ve arka plan enstrümanları gibi ince detayların net bir şekilde hissedilmesini sağlıyor. Ayrıca Dimensional Audio özelliği, kafa hareketine göre oynatmayı ayarlayarak eğlenceyi daha gerçekçi ve sürükleyici bir hâle getiriyor. Antrenmanlar için daha güçlü bas, podcast'ler için daha net konuşmalara yönelik farklı seçenekler sunan Harman AudioEFX ve Harman Master EQ ön ayarları ise kullanıcıların sesi kolayca kişiselleştirmesine olanak tanıyor. Son olarak, daha da geliştirilen ses sızıntısı azaltma sistemi, ses sızıntısını %60'tan fazla azaltarak kullanıcıların kütüphane veya ofis gibi sessiz ortamlarda çevredekileri rahatsız etmeden kulaklığı güvenle kullanabilmelerini sağlıyor.Xiaomi, giyilebilir teknoloji alanındaki on yıllık yeniliklerini şıklık ve günlük kullanım kolaylığı arayanlar için özel olarak tasarlanan Xiaomi Smart Band 10 Gold Koleksiyonu ile kutluyor. Glimmer Gold modeli, şık bir aksesuar işlevi de gören premium görünümüyle öne çıkıyor ve spor salonunda, iş yerinde ve hatta resmi davetlerde bile takılabilecek bir seçenek sunuyor. 1,72 inç AMOLED ekranı, 1500 nit parlaklık ve 60Hz yenileme hızıyla dış mekânda dahi net ve parlak görüntü sağlarken, uygulamalar arasında gezinirken veya istatistikleri kontrol ederken akıcı ve tepkisel bir kullanım sunuyor. Xiaomi Smart Band 10 Gold Koleksiyonu, aynı zamanda kolye¹¹ veya çanta süsü olarak da kullanılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, günlük işlevsellikten ödün vermeden kişisel tarzlarını farklı şekillerde yansıtma imkânı buluyor.Xiaomi Smart Band 10 Gold Koleksiyonu, sağlık ve fitness hedeflerini desteklemek için tasarlandı. Antrenman takibi ve 150'den fazla spor modu sayesinde, kullanıcıların ilerlemelerini ölçmelerine, kişisel hedefler belirlemelerine ve farklı egzersiz türlerinde motive kalmalarına yardımcı oluyor. Gelişmiş uyku analizi, daha iyi dinlenmeyi ve sağlıklı alışkanlıkları teşvik eden, kolay anlaşılır içgörüler sunuyor. Ayrıca, kalp atış hızı yayınlama özelliği, bisiklet bilgisayarı gibi üçüncü taraf fitness cihazlarıyla çalışarak bisikletçilerin antrenman yoğunluğunu gerçek zamanlı takip etmelerine ve antrenmanlarından daha fazla verim almalarına imkân tanıyor. Xiaomi HyperOS ile çalışan bu akıllı bileklik, aynı zamanda bir akıllı merkez görevi görerek kullanıcıların bağlı cihazları kontrol etmesini, sunum slaytlarını yönetmesini ve uzaktan kamera kontrolü sağlamasını mümkün kılıyor. 200'den fazla kişiselleştirilebilir saat yüzü ve tipik kullanımda 21 güne kadar dayanan 233 mAh piliyle, kullanıcılar Xiaomi Smart Band 10 Gold Koleksiyonu'nu kendi yaşam tarzlarına göre uyarlayabiliyor. Ayrıca kullanıcılar sık sık şarj etme derdi olmadan uzun ömürlü bir performansın keyfini çıkarabiliyorlar.Xiaomi Smart Camera C701, 8MP sensörü ve 6 bileşenli optik lensiyle 4K Ultra HD video sunarak güvenilir ev izleme imkânı sağlıyor. Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu, parlak ve karanlık alanlardaki ayrıntıları dengeliyor ve böylece gündüz ya da gece yüzler ve ortam her zaman net bir şekilde görülebiliyor. Tam renkli gece görüşü ve kızılötesi görüş özelliği, görünür kırmızı parıltı olmadan, 10 metreye kadar³³ hareketleri kaydedebiliyor. Böylece aileler, gece çocuklarını veya evcil hayvanlarını uykularını bölmeden ve rahatsız etmeden kontrol edebiliyor.Kalabalık evler için Xiaomi Smart Camera C701, evcil hayvan ve bebek algılama için de yapay zekâ desteği sayesinde günlük yaşamda en önemli olan konularda uyarılar gönderiyor. Ebeveynler, çocuklarının ağladığına dair aldıkları bildirim sayesinde başka bir odadayken dahi içleri rahat oluyor. Evcil hayvan algılama özelliği ise hareketleri takip ediyor ve güncellemeler göndererek, kullanıcıların evde olmadıklarında bile bağlı hissetmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca, yapay zekâ destekli insan algılama özelliği, insan siluetini ve hareketlerini tespit ederek olağan dışı aktiviteler konusunda kullanıcıları uyarıyor ve evcil hayvanlar, ışık değişiklikleri veya insan dışı hareketlerin neden olduğu yanlış alarmları etkili şekilde azaltıyor. İstenildiğinde etkinleştirilebilen fiziksel lens koruması ise mahremiyeti garanti altına alıyor ve kullanıcılara kameranın ne zaman aktif veya deaktif olacağı üzerinde tam kontrol imkânı tanıyor. Ek olarak, yüksek ses algılama ve panoramik izleme gibi ek özellikler de beklenmedik ses veya hareketlerin hızlı şekilde tespit edilmesini sağlayarak ekstra bir koruma katmanı sunuyor.Kullanım kolaylığı için tasarlanan Xiaomi Smart Camera C701'in Google Assistant veya Amazon Alexa üzerinden sesli kontrol desteği sayesinde kullanıcılar canlı görüntüleri eller serbest şekilde izleyebiliyor. Gürültü engelleyici mikrofonlara ve büyük hoparlöre sahip çift yönlü ses sistemi ile kullanıcılar aile üyeleriyle doğal ve anlık sohbetler yapabiliyor ya da evcil hayvanlarına seslenebiliyor. Çift bantlı Wi-Fi 6 teknolojisi, gerçek zamanlı video akışını ve bildirimleri kesintisiz ve stabil şekilde sunarak bağlantı kalitesini en üst seviyeye çıkarıyor. Son olarak, microSD kart veya bulut üzerinden güvenli depolama seçeneği, kaydedilen görüntülerin gizliliğini korurken³⁹, önemli anlara ihtiyaç duyulduğunda kolayca erişim imkânı sağlıyor.Xiaomi Watch S4 41mm, Xiaomi Open Wear Stereo Pro, Xiaomi Smart Band 10 Gold Koleksiyonu ve Xiaomi Smart Camera C701, Xiaomi'nin resmi satış kanalları ve yetkili perakendecileri aracılığıyla satışa sunulacak.Xiaomi Watch S4 41mm Fluororubber Kayış (Siyah): 8.899 TLXiaomi Watch S4 41mm Deri Kayış (Beyaz): 9.999 TLXiaomi Watch S4 41mm Milanese Kayış (Sunset Gold): 12.899 TLXiaomi Watch S4 41mm Fluororubber Kayış (Nane Yeşili): 8.899 TLXiaomi Open Wear Stereo Pro Titan Gray: 9.799 TLXiaomi Open Wear Stereo Pro Sand Gold: 9.799 TLXiaomi Open Wear Stereo Pro Graphite Black: 9.799 TLXiaomi Band 10 Golden: 4.499 TLXiaomi Smart Camera C701: 2.899 TL