CHP'de Çöp Krizi Bitmiyor!

Cumhuriyet Halk Partisi, çöp, çamur, çukur demekti… Belediyelerindeki yolsuzluk sarmalı birer birer ortaya çıkan CHP'li belediyelerde krizler birbiri ardına geldi.Son olarak İzmir'in Buca ve Karşıyaka ilçelerinde haklarını alamayan işçiler greve gitti. Şehrin dört bir yanında çöp dağları oluşurken, atıkların yol açtığı kötü koku vatandaşı perişan etti.Her fırsatta hizmet değil bahane üreten CHP ise sorumluluk almak yerine yine algı operasyonunu seçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'li belediyelerin yol açtığı çöp dağlarıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı hedef gösterdi. Skandal sözlere imza atan Zeybek, 'Çöp toplama alanlarına çöp dökümü yasaklandı. Belediyeler çöpleri kendi depolarında birkaç gün tuttular ama süre sonunda alan bulamadılar. İki gün önce alanlar tekrar açıldı ve 31 Ekim'e kadar süre uzatıldı.İzmir'de yaşayan 5 milyon insan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin topladığı çöpleri depolayacak alan sağlamak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkisinde değil mi? İnsan sağlığı ve çevreyle ilgili konularda bile bu kadar insafsız davranılması kabul edilemez' dedi.Zeybek'in skandal sözlerine cevap İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan geldi. Partisinin genel başkan yardımcısını yalanlayan Tugay, çöp kriziyle ilgili sorumluluğun belediyelerde olduğunu bakanlığın ise çözüm için kendilerine destek verdiğini söyledi. Tugay, açıklamalarında şunları söyledi:Bu konuyu bugün burada açıklamak zorunda kalmamın nedeni dün Genel Başkan Yardımcımız Gökan Zeybek'in İzmir ile ilgili söylemiş olduğu sözleri ve AK Partili bazı siyasetçilerin sert reaksiyonu. Sayın Gökan Zeybekle dün telefonla aradım görüşemedim. Bugün sabah saatlerinde görüştüm. Anladığım kadarıyla kendisi yanlış bilgilendirilmiş. Harmandalı'nı bakanlık kapatmadı, mahkeme kararıyla kapatıldı. Yeniden açılma sürecinde bakanlık gerçekten bizi de zorlayan süreç yürüttü ama şehrimizin sorununun çözümü için bize bir yol açtı.Bu süreci özellikle AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan yakından takip ettiler. Onların bu sürecin çözümünde katkıları olmuştur. Doğruları anlatmak için bunları söyleme ihtiyacı duyuyorum. Karşıyaka'da da yakın zamana kadar Buca'da da şehir içerisinde çöpün birikme nedeni ilçe belediyelerinin çalışanları ile yaşadığı sorunlardır. Diğer ilçelerde bu sorunun yaşanmaması nedeni budur.