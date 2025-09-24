Seyir Halindeydi, Alev Aldı! Korku Dolu O Anlar...

Aydın'ın Nazilli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde akşam saatlerinde seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden sürücü aracı durdurup can havliyle kendini dışarı attı.EKİPLER UZUN SÜRE UĞRAŞTI112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.Ekiplerin uğraşları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.MADDİ HASAR MEYDANA GELDİSürücünün yara almadan kurtulduğu yangında araçta maddi hasar meydana geldi.Olayla ilgili inceleme sürüyor.