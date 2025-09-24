  • USD: 41,37 - 41,45
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Seyir Halindeydi, Alev Aldı! Korku Dolu O Anlar...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde alev alan otomobil kullanılmaz hale gelirken, kendisini dışarı atan sürücü alevlerden son anda kurtulmayı başardı.

Ekleme: 24.09.2025 - 12:20 Güncelleme: 24.09.2025 - 12:20 / Editör: Atilla Özbir
Seyir Halindeydi, Alev Aldı! Korku Dolu O Anlar...Aydın'ın Nazilli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde akşam saatlerinde seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü aracı durdurup can havliyle kendini dışarı attı.

EKİPLER UZUN SÜRE UĞRAŞTI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin uğraşları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Sürücünün yara almadan kurtulduğu yangında araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

