Faladdin ve Binnaz uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen için istenen ceza belli oldu: Suç gelirleri için 'kripto' sistem kurmuş!

Fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren mobil uygulamaları 'Faladdin' ve 'Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 17 Temmuz günü tutuklanmıştı.İDDİANAME TAMAMLANDIİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. iddianamede, Sertaç Taşdelen'in 'Faladdin' ve 'Binnaz' isimli mobil uygulamalar ve bunların internet siteleri üzerinden falcılık ve medyumluk faaliyetleri yürüttüğü, bu suçları işlemek için bilişim sistemleri kurduğu belirtildi.TİCARET BAKANLIĞINDAN 2024'TE REKLAMLARI DURDURMA CEZASIİddianamede, Taşdelen'in eylemlerinin falcılık faaliyeti içermesi nedeniyle, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının 9 Ocak 2024'te, Arteria Yazılım AŞ'ye Faladdin isimli uygulamada fal tanıtımı, 'binnaz.com' ile 'binnazabla.com' sitelerinde ise medyumluk tanıtımı yapılması nedeniyle reklamları durdurma cezası verdiği anlatıldı.MASAK RAPORU DOSYADAMASAK raporuna yer verilen iddianamede, falcılık faaliyetlerinde bulunduğu bilişim sistemi şirketi Arteria Teknoloji AŞ'ye gelen paraların suç geliri olduğu belirtilerek, paraların şirkete ve şüpheliye ait yurt dışı hesaplara, şüphelinin kripto para varlık kuruluşlarında bulunan hesaplarına gönderildiğinin tespit edildiği de ifade edildi. Raporda, Taşdelen'in 2013'ten bu yana SGK çalışma kaydının bulunduğu, prime esas kazancının düşük tutarlar içerdiği, 3 şirkette aktif ortaklık bilgisi ile 4 şirkette aktif yöneticilik kaydının yer aldığı, herhangi bir gayrimenkule sahip değilken 5 kara ve 2 deniz taşıtı sahibi olduğu anlatıldı. Taşdelen'in 3 kripto varlık hizmet sağlayıcı hesabının bulunduğu belirtilen raporda, bankacılık transfer işlemlerinin genel olarak her bir yıl için yüksek montanlı olduğu ancak özellikle 2024-2025 yıllarına ait toplam işlem hacminin oldukça yüksek, nakit işlemler toplamının ise düşük profil çizdiği, 2024'e ait nakit çekim toplamlarının yüksek olduğu bilgisi yer aldı.'SUÇ GELİRİ ELDE ETMEK İÇİN KURULDU'İddianamede, Sertaç Taşdelen'in ortağı olduğu Arteria Teknoloji A.Ş. şirketinin suç geliri elde etmek amacıyla kullanıldığı belirtilerek, suç gelirlerlerini vergilendirilmek suretiyle de meşru bir kazanç gibi gösterilmeye çalışıldığı anlatıldı. Taşdelen'in suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini meşru bir yolla elde ettiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tuttuğu, ayrıca şirket hesaplarından yurtdışına yapılan para transferlerine rastlandığı, neticede suç gelirini yurt dışına çıkarttığı ifade edildi.ARABALARINA VE TEKNELERİNE EL KONULDUİddianamede, Taşdelen'in ortağı olduğu falcılık faaliyetlerine konu şirketin 15 Ocak 2109 tarihinde kurulduğu belirtilerek, bu tarih öncesindeki malvarlığı edinimlerinin hukuka uygun ve yasal gelirlerle edinilmiş olacağı ancak bu tarihten sonra edinilmiş malların ve gelirin suç geliri olarak ifade edilmesi gerektiği anlatıldı. Bu sebeple Taşdelen'e ait lüks arabalar ve teknelere, şirket ortaklık paylarına, kiralık kasalarına, kripto hesaplarına, banka hesaplarına el konulduğu belirtildi.7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORŞüpheli Taşdelen'in 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.