CHP’de 48. madde krizi! Olağanüstü kurultay da mahkemelik olabilir

CHP'nin son olağanüstü kurultayına yönelik parti içerisinden tepkiler gelmeye devam ediyor.Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen muhalif kanat, söz konusu kurultayda genel merkezin bir kez daha hukuki skandallara imza attığını savunarak, parti yönetiminin kamuoyunu asılsız bilgilerle manipüle etmeye çalıştığını dile getiriyor.CHP lideri Özgür Özel ve kurmayları, olağanüstü kurultay için 900'ü aşkın delegenin imza verdiğini savunmuştu. Ancak YSK'ya teslim edilen imza sayısının 662'den ibaret olduğuna ve partililerin bir kez daha aldatıldığına vurgu yapılıyor.2023 yılındaki olaylı kurultayda toplam delege sayısının 1365 olduğunu dile getiren muhalif kanat, bu sayının baz alınarak salt çoğunluğun 684 olması gerektiğini, ancak son olağanüstü kurultay için 662 delegenin imza verdiğini dile getiriyor.CHP tüzüğünün 48. maddesinin 5. fıkrasında, 'Olağanüstü kurultay isteminde bulunan kurultay üyelerinin sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise gündeme, güvenoyu ve seçim maddesi konulabilir' ibaresi yer alıyor.İç muhalefete göre salt çoğunluk oranında imza toplanamadığı için söz konusu kurultayda güvenoyu istenmesi ve hatta delegeden kasıtlı olarak 'güvensizlik' oyu talep edilmesi yeni bir hukuki kriz anlamına geliyor.Aylardır şaibeli kurultay davasını çıkmaza sokabilmek için hukuki manevralar yapmaya çalışan, bir yandan da kendilerine karşı çıkan üyelere yönelik geniş çaplı bir tasfiye süreci yürüten CHP yönetimi, son olağanüstü kurultay ile bir kez daha mahkemelik olmanın eşiğine geldi.Kulislere yansıyan son iddiaya göre, muhalif kanatta yer alan bazı CHP'li avukat delegeler söz konusu duruma ilişkin itirazda bulunarak dava açmaya hazırlanıyor.