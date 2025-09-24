Bursa'da vahşet! Kalabalığın arasına dalıp husumetlisini başından böyle vurdu! O anlar kamerada

Geçtiğimiz günlerde aralarında tartışma çıkan Özay Aslin ve Kenan B.'nin kavgası büyüyerek husumete dönüşmüştü. İddiaya göre Aslin, Kenan B.'yi iki arkadaşıyla darp etti. Husumet devam ederken taraflar bu kez Demirtaş Mahallesi'nde karşı karşıya geldi.KANLI HESAPLAŞMA ANBEAN KAMERADAKenan B., yanında getirdiği pompalı tüfekle Özay Aslin'in üzerine ateş açtı. Başına isabet eden saçmalarla yere yığılan Aslin, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.O ANLAR KAMERADASaldırgan Kenan B., olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu. Dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.