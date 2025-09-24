  • USD: 41,37 - 41,45
  • EURO: 48,69 - 48,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bursa'da vahşet! Kalabalığın arasına dalıp husumetlisini başından böyle vurdu! O anlar kamerada

Bursa Osmangazi’de husumetli iki kişi arasındaki kavga kanlı bitti. Kalabalığın ortasında pompalı tüfekle vurulan Özay Aslin’in hayati tehlikesi sürerken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekleme: 24.09.2025 - 11:35 Güncelleme: 24.09.2025 - 11:39 / Editör: Atilla Özbir / Kaynak: İHA
Bursa'da vahşet! Kalabalığın arasına dalıp husumetlisini başından böyle vurdu! O anlar kameradaGeçtiğimiz günlerde aralarında tartışma çıkan Özay Aslin ve Kenan B.'nin kavgası büyüyerek husumete dönüşmüştü. İddiaya göre Aslin, Kenan B.'yi iki arkadaşıyla darp etti. Husumet devam ederken taraflar bu kez Demirtaş Mahallesi'nde karşı karşıya geldi.

Bursa'da vahşet! Kalabalığın arasına dalıp husumetlisini başından böyle vurdu! O anlar kamerada

KANLI HESAPLAŞMA ANBEAN KAMERADA

Kenan B., yanında getirdiği pompalı tüfekle Özay Aslin'in üzerine ateş açtı. Başına isabet eden saçmalarla yere yığılan Aslin, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Saldırgan Kenan B., olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu. Dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da vahşet! Kalabalığın arasına dalıp husumetlisini başından böyle vurdu! O anlar kamerada

Kaynak: İHA