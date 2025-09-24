Banka duyurdu: Kartlar bu saatler arası kullanılamayacak

QNB, Enpara.com'un artık bağımsız bir banka olarak faaliyet göstereceğini duyurdu.Bu kapsamda bankadan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sabah 04.00-09.00 saatleri arasında sistem geliştirmeleri nedeniyle bazı hizmetlerde kesinti yaşanacak.Banka tarafından yapılan açıklama şu şekilde:QNB Türkiye çatısı altında dijital bankacılığın öncüsü olarak kurduğumuz Enpara.com, artık bağımsız bir banka olarak hizmet vermeye devam edecek.Bu kapsamda yapılacak sistem geliştirmeleri nedeniyle 27 Eylül 2025 Cumartesi, sabah 04.00-09.00 saatleri arasında bazı hizmetlerimizde kesinti planlanmıştır. Bu kesinti hakkında sizi önden bilgilendirmek istiyoruz. Kesinti yaşanacak işlemleri aşağıda görebilirsiniz.POS işlemleri (cihaz ve sistem üzerinden yapılan işlemler)Kredi veya Banka kartlarıyla herhangi bir işlemATM'ye kredi kartıyla giriş ve ATM'den kredi kartı işlemleriDiğer banka ATM'lerinden QNB Kartları ile işlemlerQNB Mobil, İnternet Şubesi ve Çağrı Merkezinden kredi kartı işlemleriKredi başvurusuATM'de kredi kartı işlemleri dışında, kesinti yaşamadan yapmaya devam edebileceğiniz işlemler:ATM'ye banka kartıyla girişATM'den banka kartıyla para çekme ve para yatırmaATM'den karekod ile para çekme ve para yatırma (Sadece Bireysel ve GKTİ müşteriler yapabilecek)Ayrıca 27 Eylül 2025'den itibaren Enpara Bank hesaplarına yapılacak para transferleri EFT/FAST kapsamında ücretlendirilecek.Her zaman olduğu gibi bu süreç boyunca da tüm sorularınız ve ihtiyaçlarınız için Çağrı Merkezimiz (0850 222 0 900) ile yanınızdayız. Anlayışınız için teşekkür ederiz.