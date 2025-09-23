Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Ankara'nın Sincan ilçesi Ahi Evran OSB Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.ÇOK SAYIDA EKİPLE MÜDAHALEÇevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.