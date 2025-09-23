Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

  • USD: 41,34 - 41,41
Sincan ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında yangın meydana geldi.

Ekleme: 23.09.2025 - 15:14 Güncelleme: 23.09.2025 - 15:15 / Editör: Atilla Özbir
Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında yangınAnkara'nın Sincan ilçesi Ahi Evran OSB Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİPLE MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

