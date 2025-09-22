CHP Kurultayında Hukuk Oyunları! Her Yolu Deniyorlar...

Şaibeli kurultay davasındaki iddiaların üzerine gitmek yerine sonuçsuz bırakabilmek için her yolu deneyen CHP yönetimi, bu doğrultuda nisan ayında olduğu gibi dün bir kez daha olağanüstü kurultayı topladı. Dünkü kurultayda mahkeme sürecine ilişkin tedirginlik bir kez daha ön plana çıktı.Parti yönetimi, 24 Ekim'e ertelenen duruşmada herhangi bir sorun çıkmaması adına İstanbul il delegelerine, PM üyelerine ve adı bu süreçte geçen diğer partililere oy kullandırmadı.Öncesinde 'güvensizlik' oyu talep edilerek de bir başka ön alma girişimine imza atıldı. CHP yönetiminin atılan bu adımlarla birlikte mahkeme üzerinde 'Temiz delegelerle sıfırdan seçim yapıldı' algısı oluşturmaya çalıştığı değerlendiriliyor.Özgür Özel, seçimlerde kullanılan 917 oyun 835'ini alarak yeniden genel başkan seçildi. 82 oyun geçersiz sayıldığı açıklandı. Geçersiz oylar da dahil edildiğinde, yaklaşık 300 delegenin ya kurultaya gelmediği ya da Özgür Özel'e oy vermediği görüldü.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tek aday ve tek listeyle girdiği seçimlerde 'blok liste' usulü uygulandı. PM ve YDK'da 1'er isim dışında başka değişiklik olmadı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise davet edilmesine rağmen kurultaya katılmadı.Kılıçdaroğlu'nu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in telefonla arayarak davet ettiği ancak olumsuz yanıt aldığı bildirildi. Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin de Ankara'ya gelmedi.Kurultayın en dikkat çekici anı güven oylamasında yaşandı.Açılış konuşmasında Özgür Özel, güven oylamasında kendileri lehine el kaldırılması halinde seçime gidemeyeceklerini, bu sebeple tüm delegelerden kendilerine 'güvensizlik' oyu vermelerini istedi. Büyük şaşkınlık yaşayan delegeler, hem genel başkan hem PM hem de YDK için toplu şekilde güvensizlik oyu verdi.Böylelikle parti yönetimi kısa süreliğine düşmüş oldu. Bunun üzerine tek aday ve tek listeli seçime geçildi. Partinin şaibeli kurultay davasından kurtulabilmek için belirlediği yeni strateji, 'hülle oyunu' yorumlarını da beraberinde getirdi.