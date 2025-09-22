Altında Son Durum! İşte Fiyatlar...

Altın fiyatları 22 Eylül 2025 Pazartesi günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Altının ons fiyatı saat 08.00 itibarıyla 3 bin 687 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altında ise kritik eşik olan 4.900 TL seviyesi yeniden aşıldı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?