Altında Son Durum! İşte Fiyatlar...

Altın fiyatları 22 Eylül 2025 Pazartesi günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. Altının ons fiyatı saat 08.00 itibarıyla 3 bin 687 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altında ise kritik eşik olan 4.900 TL seviyesi yeniden aşıldı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

Ekleme: 22.09.2025 - 09:04 Güncelleme: 22.09.2025 - 09:08 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: Habertürk
GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.912,5370

Satış: 4.913,0420

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 3.687,05

Satış: 3.687,85

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 7.860,0600

Satış: 8.032,8200

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 31.440,2400

Satış: 32.033,0300

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 32.668,00

Satış: 32.846,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 15.670,84

Satış: 16.065,41

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 31.439,93

Satış: 32.032,55

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 33.122,85

Satış: 33.948,09

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.754,39

Satış: 3.774,97

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 4.571,38

Satış: 4.801,49

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 81.367,00

Satış: 81.926,00