Terör Devleti Öldürmeye Devam Ediyor! İnsanlık Sessiz...

Gazze Şeridi'ne yaklaşık 2 yıldır saldırılarını sürdüren İsrail, bir taraftan kuzeydeki Filistinlileri 'güvenli bölge' iddiasıyla güneye göçe zorlarken diğer taraftan da güney bölgelerini bombalamaya devam ediyor.İsrail ordusunun dün düzenlediği saldırılarda 47 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Onlarca kişi de yaralandı.İsrail ordusunun hava bombardımanlarının ardından kara saldırılarını başlattığı Gazze kentindeki Filistinliler, aç ve susuz bir şekilde zor şartlar altında güney bölgelere göç etmeye devam ediyor.Aşırı yığılmadan ötürü Filistinliler, deniz tarafından yutulma riskine rağmen çadırlarını Han Yunus sahiline kurmak zorunda kalıyor.Filistinliler 1948'de yaşadıkları Nekbe'yi (Büyük Felaket) bugün bir kez daha yaşıyor. İsrail, Filistinlileri bir nevi ölüm çeşitleri arasında seçim yapmaya zorluyor.Saldırılardan kaçan Filistinliler, çoğu İsrail işgali altında olan 365 kilometrekarelik daracık bir coğrafyada gidebilecekleri en son kara parçasına kadar gidiyor.Han Yunus'ta sahil kenarına çadır kurmak zorunda kalan Filistinliler, arkalarında İsrail, önlerinde deniz, aç ve susuz bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor ve saldırıların biran evvel bitmesini temenni ediyor.Yaklaşan kışla birlikte devasa dalgaların çadırlarını yutmasından endişe ediyor. Su olmadığı için çocuklarını bile tuzlu deniz suyuyla yıkıyorlar.Çadırda yaşayan ve 'Nereye gideceğimizi bilmiyoruz' diyen Ummu Tarık Ebu Racile, 'Dünya bizi görmüyor, empati kurmuyor.Kurmuş olsalardı, çocuklarımızı ve çektiğimiz sıkıntıları görmüş olsalardı savaş çoktan biterdi' ifadeleriyle dünyanın sessizliğine sitem etti.18-20 kez göç ettiklerini ve son olarak deniz kenarına geldiklerini belirten Muhammed Kadih 'Deniz suyu sürekli çadırları basıyor.Çocuklar, tuzlu sudan ötürü alerji oluyor. Sürekli kumlardan hendek kazıyoruz. Su her şeyi önüne katıp götürüyor ama biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz' dedi.Siyonist İsrail tarafından karadan işgali başlanan Gazze'deki son durumu, SABAH, bölgede yaşayanlardan dinleyip Türk ve dünya kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.Uluslararası Yardım Koordinatörü Doktor Salah Rantisi, 'İşgal şu an Gazze'nin dış bölgelerinde devam ediyor. Siyonistler yüzlerce kiloluk bomba taşıyan patlayıcı robotlar kullanıyor.Gazze Şehri'ndeki mevcut durum çok zor. Özellikle Şati Mülteci Kampı, Tel el-Hava, Şucaiyye ve Zeytun mahalleleri başta olmak üzere kentin büyük bölümünde bombardıman aralıksız sürüyor.Her gün ölümle yaşıyoruz. Her taraftan üzerimize ölüm yağıyor' dedi.Gazze Hükümeti Medya Ofisi Genel Müdürü Dr. İsmail es Sevabtah ise 'Günde 93 şehit veriyoruz. Siyonistler kitlesel göçü ve sistematik soykırımı dünyanın gözü önünde işliyor' ifadelerini kullandı.Portekiz Dışişleri Bakanlığı ülkesinin bugün Filistin Devleti'ni resmen tanıyacağını duyurdu.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 22 Eylül Pazartesi günü Filistin Devleti'ni tanıma niyetinde olduğunu söyledi.Dünyanın dört bir köşesinde Filistin'e destek sürüyor. Dün de önemli başkentlerde Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi.Almanya'da yapılan bir araştırma ise halkın yüzde 83'ünün İsrail'in Gazze'deki saldırılarının haksız olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.