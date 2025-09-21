Sele Rağmen Rafting!

Rize'de iki gündür etkili olan yoğun yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Derelerin debisi yükselirken birçok noktada ekipler çalışma başlattı.Yağışlardan en çok etkilenen derelerden biri olan Fırtına Deresi'nin debisi gözle görülür şekilde arttı. Coşkulu akan dere, tehlikeli görüntülere sahne oldu.Tüm bu olumsuz koşullara rağmen bir grup rafting tutkunu, sel suları ile beslenen Fırtına Deresi'nde rafting yaptı. İş makinelerinin çalışmaları devam ederken 4 kişilik bot dereye açıldı.Rafting yapan grup çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Bottaki 4 kişinin akıntıya karşı verdiği mücadele, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.