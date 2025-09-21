Polisten Kaçarken Fidanlığa Daldı!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde büyük bir facianın kıyısından dönüldü.İlçeye bağlı Yenimahalle Meydan'da polis ekiplerini gören Ö.Ç., yönetimindeki otomobille kaçmaya çalıştı.Ekipler tarafından yapılan devriye çalışmalarında; Ö.Ç., otomobiliyle Mithatpaşa Mahallesi Öğün Caddesi üzerinde bulunan Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı fidanlığın bahçesine girerek kaza yapmış halde bulundu.Ekiplerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Ö.Ç. ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken yapılan kontrollerde, Ö.Ç.'nin 2 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi.Kazada; fidanlığın duvarı zarar görürken otomobil, çekiciyle kaldırıldı.Öte yandan Ö.Ç.'ye, ‘alkollü araç kullanma' ve ‘ehliyetsiz araç kullanma' suçlarından 30 bin 300 TL idari para cezası yazıldı.