Trabzon'da Yangın! Panik Yarattı...

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Darıca Mahallesi'nde bulunan “Deppo” isimli alışveriş merkezinde, sabah saatlerinde yangın çıktı.Saat 08.15 sıralarında merkezin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yoğun siyah dumanların gökyüzünü kaplamasına neden oldu.Yangın nedeniyle oluşan duman Karadeniz Sahil Yolu'nu da etkiledi. Bölgede trafik akışı, güvenlik gerekçesiyle tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.